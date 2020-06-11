انهيار أسعار الذهب عالميًا | اعرف التفاصيل

انخفض أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد ارتفاع أسعاره لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع وذلك بفعل توقعات اقتصادية قاتمة، صادرة عن المجلس الاحتياطي الاتحادي او البنك المركزي الأمريكي





وفي الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح هبط أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1728.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش.





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وبلغ الذهب أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو الجاري، عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1737.80 دولار.





وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 %، وهو يمثل أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر، بعد أن قال المركزي الأمريكي، إن الطريق سيكون طويلًا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة تفشي فيروس كورونا.





وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي، مشيرًا إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، حتى 2022 على الأقل.





وانخفضت الفضة 2.5 % إلى 17.79 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 3.8 % أمس الأربعاء، وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1937.88 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 % إلى 826.66 دولار.