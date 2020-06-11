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أخبار البلد

إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي بسبب وفاة مريض بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمى من منصبه مع استكمال التحقيقات اليوم.

وأوضح السودة، ان ذلك جاء بناءا على ما انتهت إليه اللجنة التي تقرر تشكيلها للتحقيق.

وأضاف أن ذلك جاء في ما هو منسوب لمستشفي المطريه التعليمي من خلال فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي يتناول واقعة وفاة مريض بالمستشفي للوقوف علي صحة الواقعة.

وأوضح السودة، ان اللجنة باشرت أعمالها اعتبارا من الخامسه عصر الأربعاء أمس وامتد عملها حتى وقت متأخر امتد الي صباح اليوم الخميس.
 
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