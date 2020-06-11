إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي بسبب وفاة مريض بكورونا

قرر الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمى من منصبه مع استكمال التحقيقات اليوم.





وأوضح السودة، ان ذلك جاء بناءا على ما انتهت إليه اللجنة التي تقرر تشكيلها للتحقيق.





وأضاف أن ذلك جاء في ما هو منسوب لمستشفي المطريه التعليمي من خلال فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي يتناول واقعة وفاة مريض بالمستشفي للوقوف علي صحة الواقعة.



