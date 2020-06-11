شاهد .. نائب محافظ الغربية: سعر الكمامة في متناول البسطاء.. صور

تفقد د أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، اليوم الخميس ، منافذ بيع الكمامات بمدينة قطور، والتى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، حيث كان في استقباله السيد العزب أمين الحزب بمركز قطور .

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ووجه نائب محافظ الغربية بضرورة تحقيق أكبر إستفادة للمواطنين من هذه المنافذ المتوفرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وأوضح انها تحتوي علي كميات كبيرة من الكمامات وكافة المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نائب المحافظ أن أسعار بيع الكمامات والمستلزمات الوقائية في متناول البسطاء ومحدودى الدخل مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم .

كما شدد نائب المحافظ علي الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين المترددين علي منافذ البيع خلال الفترة المقبلة .