لحماية الطلاب من كورونا.. تعليم الاسماعيلية تستلم بوابات تعقيم الثانوية العامة

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، إن عددًا من البوابات الإليكترونية الخاصة بعملية تعقيم طلاب الثانوية العامة قبل الدخول الي لجنة الإمتحان وصلت إلى عدد من الإدارات التعليمية، وفق الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والخاصة بتسليم الوسائل الخاصة بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب في مواجهه فيروس كورونا.





وتابع: تسلمت إدارة شمال الاسماعيلية 14 بوابة تعقيم تتضمن بوابة خاصة بمدرسة العلوم والتكنولوجيا الي جانب بوابة خاصة بالإدارة.





كما تسلمت إدارة جنوب الاسماعيلية التعليمية 3 بوابات خاصة باللجان الي جانب بوابة خاصة بديوان الادارة بالاضافه الي إدارة فايد التعليمية والتي تسلمت 3 بوابات تعقيم للجان إلي جانب بوابة خاصة بالإدارة .





وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية أنه تم بالفعل تركيب البوابات بالمدارس إلى جانب الإدارات حيث تم التدريب علي طريقه استخدامها حتي تؤدى عملها بكفاءة وبكامل طاقتها في ظل انها الإجراء الأول الذي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة قبل الدخول مباشرة إلى الإمتحان.





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واختتم أنه سيتم تسليم باقي الإدارات وعددها خمس إدارات حسب الخطة الموضوعة من الوزارة في الموعد المحدد الي جانب تسلم باقي الوسائل الخاصة بالإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها الكمامات.