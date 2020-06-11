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أخبار البلد

رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة..صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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عمرو سيد
أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر  استمرار أعمال تخطيط ودهانات للأعمدة وصيانة الإنارة وتدعيم الزراعات بالزهور ورفع كفاءة الطرق ورفع الأتربة ومخلفات القمامة لمحور ٢٦ يوليو وأعمال زراعة طريق المدينة التعليمية، ومواصلة أعمال تخطيط ودهانات للأعمدة وصيانة الإنارة وتدعيم الزراعات بالزهور ورفع كفاءة الطرق ورفع الأتربة ومخلفات القمامة لمحور ٢٦ يوليو وأعمال زراعة طريق المدينة التعليمية .

وأشار أن ذلك يتم خلال استغلال أوقات الحظر وقد كلف رئيس الجهاز الساده نواب رئيس الجهاز والساده المعاونون بالمتابعه الميدانية
للأعمال التى تتم فى اطار الخطة الموضوعة لهذا الشأن،و التى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين بتكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة والاتربة أولًا بأول .

وفى ذات السياق أكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات مستمرة داخل كافة احياء المدينة للارتقاء بالشارع وتحقيقًا لإرضاء المواطنين.
رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة..صور
رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة..صور
رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة..صور
رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة..صور
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