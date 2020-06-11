تاج الدين يوضح مقياس عدد الحالات المصابة بـ كورونا غير المكتشفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا عدد صحيح الذي تم اكتشافه وتشخيصه.





وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، هناك عدد آخر من الحالات لم يتم اكتشافه، لم تظهر عليه أعراض، ولم يذهب للكشف.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن عدد حالات الاصابة تزيد لأن هناك زيادة متوقعة بالفعل، ويتم اكتشافها، لكن هناك عدد آخر لم يكتشف.

وتابع:الحالات المتأخرة التى تتوفى أو تحتاج التنفس الصناعى هى نسبة مئوية من عدد كبير لم يتم اكتشافه معقبا:" لما أقول عندى 40 حالة وفاة، الرقم يعنى أنه من 4500 مصاب أو 5000 آلاف، وليس 1500 وهذا هو مقياس عدد الاصابة.

وأشار مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن حالات الإصابة فى مصر تزيد أفقيا، وليس عموديا كلما كانت الزيادة أفقيا، يعنى استمرار الإصابة بأعداد أقل لفترة أطول، لافتا إلى أنه عند ثبات أعداد الإصابات بفيروس كورونا لعدة أيام متتالية ومن ثم انخفاضها يعنى أنه تم تجاوز ذروة فيروس كورونا.