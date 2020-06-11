سعفان: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه 21 يونيو.. فيديو

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال أيام.





وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه في الفترة من 21 حتى 25 يونيو، بنفس الإجراءات التي تمت خلال المرحلة الأولى.

وقال وزير القوى العاملة، إنه خلال الدفعة الأولى تم صرف إجمالي 800 مليون جنيه نهاية يوم 14 مايو الماضي لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه.





وأوضح الوزير أن صرف الدفعة الثانية من المنحة سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.