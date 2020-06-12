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رياضة

إبراهيم سعيد يكشف الفارق بين جوزيه وتسوبيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق أن الألماني تسوبيل مدرب متميز جدًا وذكي وله شخصية قوية لكن اللاعبين الكبار "خلصو عليه" .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" أن جوزيه حقق تاريخ كبير مع الأهلي بسبب أسلوبه وطريقته المميزة في التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب عكس تسوبيل ذو الشخصية الصعبة التي أثرت عليه في التعامل مع اللاعبين. 

وتابع أن جوزيه ذكي وقدر يفهم اللاعب المصري وهذا سبب النجاح الكبير الذي حققه البرتغالي أثناء تواجده في القلعة الحمراء.

و واصل إبراهيم سعيد محلل فريق البريمو أن الأهلي لن يتأثر في حال قرار السويسري رنيه فايلر بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

واختتم أن فايلر قدم موسما مميزا مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق. 
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