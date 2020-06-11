بعد سفره المفاجئ وتخوف البعض.. ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي

غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من مصر متجهًا الى سويسرا في طائرة خاصة، بعد موافقة مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل لقاء أسرته والاطمئنان عليهم بعد غياب فترة طويلة بسبب تعليق رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتخوف بعض الجماهير من رحلة فايلر، وبدأت التكهنات برحيل السويسري عن الأهلي، بسبب عدم تجديد فايلر عقوده مع القلعة الحمراء التي مقرر أن تنتهي مع نهاية الموسم الحالي.
ولكن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، خرج في تصريحات مهمة أمس الأربعاء في برنامجه ملعب أون تخص هذه المسألة وأكد أن في القريب العاجل سيتم تجديد التعاقد مع رينيه فايلر.
ويرصد لكم موقع صدى البلد أرقام السويسري رينيه فايلر مع الاهلي..
- خاض فايلر 31 مباراة مع الأهلي
- فاز في 25 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقائين فقط
- سجل الفريق 73 هدفًا وسكنت شباكه 16 هدفًا.
- في الدوري خاض 17 لقاء، فاز بـ16 لقاء،وتعادل في مباراة وحيدة
- في الدوري حصد 48 هدفًا وسكنت شباكه 4 أهداف، وجمع 52 نقطة.
- في دوري أبطال أفريقيا 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وهزم في مباراة وحيدة
- في دوري الأبطال حصد 16 هدفًا وسكنت شباكه 5 أهداف
- في السوبر المصري، واجه فريق الزمالك مرتين، حقق لقبا وخسر آخر
- في كأس مصر هزم فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32
- في كأس مصر بلغ دور الـ16 حيث سيواجه الترسانة