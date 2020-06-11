بعد سفره المفاجئ وتخوف البعض.. ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي

- خاض فايلر 31 مباراة مع الأهلي





- فاز في 25 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقائين فقط





- سجل الفريق 73 هدفًا وسكنت شباكه 16 هدفًا.





- في الدوري خاض 17 لقاء، فاز بـ16 لقاء،وتعادل في مباراة وحيدة





- في الدوري حصد 48 هدفًا وسكنت شباكه 4 أهداف، وجمع 52 نقطة.





- في دوري أبطال أفريقيا 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وهزم في مباراة وحيدة





- في دوري الأبطال حصد 16 هدفًا وسكنت شباكه 5 أهداف





- في السوبر المصري، واجه فريق الزمالك مرتين، حقق لقبا وخسر آخر





- في كأس مصر هزم فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32





- في كأس مصر بلغ دور الـ16 حيث سيواجه الترسانة



