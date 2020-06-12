5 نصائح لإطالة عمر هاتفك الذكي .. تعرف عليها

يهمل معظم الأشخاص مسألة الحفاظ على هواتفهم الذكية، وتكون نتيجة الإهمال هى قصر العمر الإفتراضى لهواتفهم، وبالتالي اللجوء لشراء هاتف أخر جديد، وتكبد مبلغ مالى فى ظل تغير أسعار الهواتف الذكية بإستمرار.





وبحسب موقع CNET التقنى، لم تعد الهواتف الذكية مجرد وسيلة لإرسال واستقبال المكالمات، خاصةً مع استمرار الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالى يزداد إستخدام الهواتف الذكية أكثر، مما يؤثر على أداء الهاتف وقدرته مع الوقت.





وفيما يلى يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح التي تساعد على إطالة عمر هاتفك الذكي:





1- التزم بتحديثات نظام التشغيل والتطبيقات





من أجل الحفاظ على سرعة تشغيل الهواتف الذكية فمن الضرورى تحديث نظام التشغيل الخاص بالجهاز، حيث يقوم بإصلاح الأخطاء وحل مشكلات الأمان والخصوصية، ولا تستغرق هذه العملية مدة طويلة.





2- حذف التطبيقات غير المهمة





تواجه معظم أجهزتنا هذه المشكلة، ثم تظهر لنا رسالة عدم وجود مساحة تخرين كافية، لذلك يجب حذف التطبيقات التي لا تستخدمها من هاتفك لتوفير مساحة من ناحية، ومن ناحية أهر وقف عمل التطبيقات في الخلفية.





3- استخدام غطاء لحماية الهاتف Cover





تأتي هذه الخطوة بعد القيام بتركيب حماية للشاشة (سكرينة)، وذلك للحفاظ على ظهر الهاتف من الكسر، وبالتالى يؤثر ذلك على عمر البطارية الإفتراضي، وحتى جسم الهاتف الخارجي.





4- الحفاظ على بطارية الهاتف





يعانى الكثيرون من تضرر بطاريات هواتفهم بشكل سريع، وتعتبر الإضاءة الزائدة في الهاتف السبب الرئيسي لسرعة نفاد الشحن به، وعند تقليل الإضاءة للحد الأدنى يمنع استنفاذ طاقة البطارية.





5- عمل نسخ احتياطي بانتظام





تحتوى هواتفنا الذكية على العديد من الملفات والتطبيقات الضروية، والتى تعمل على ملء الذاكرة وشغل مساحة كبيرة منها، لذلك من الضرورى عمل نسخة احتياطية من الصور و الرسائل الموجودة على الجهاز.



