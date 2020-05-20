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تكنولوجيا

فصل الصيف.. احذر هذه الأشياء تحول هاتفك إلى قنبلة موقوتة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:01 م
احذر هذه الأشياء
احذر هذه الأشياء تحول هاتفك إلى قنبلة موقوتة
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شيماء عبد المنعم
يتسبب الارتفاع الهائل في درجات حرارة خلال فصل الصيف، في تلف أو احتراق بعض الهواتف الذكية نتيجة للحرارة الزائدة، ولحدوث عملية الاحتراق يحتاج الهاتف المحمول لدرجة حرارة تزيد عن 70 درجة، وإلى جانب درجة حرارة الجو قد تؤدي مكونات الهاتف الداخلية إلى ذلك، خاصة البطارية.

وقد تؤثر الحرارة المرتفعة على الأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل الهاتف الذكي والكمبيوتر، إذ تؤثر درجة الحرارة المرتفعة تاثيرًا سلبيًا على تجربة استخدام الهاتف المحمول بعد فترة طويلة من ممارسة الألعاب أو العمل، أو استنزاف وتسرب البطارية.


وتؤثر درجة الحرارة المرتفعة لاسيما في فصل الصيف، على المكونات الداخلية للهاتف الذكي وينتج عنها مشاكل كثيرة، خاصة البطارية والتى تتكون من الليثيوم أو البوليمر، وهي مواد كميائية خطرة قد تؤدي الحرارة الزائدة لتحويلها إلى قنبلة موقوتة وانفجارها في أى وقت وقد ينجم عنها حالات من الحروق، مما يعرض قد سلامتك للخطر.

وفيما يلي النصائح التي يمكنها الحفاظ على هاتفك عندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة التى تشهدها مصر خلال الأسبوع الجاري:

1. تجنب تعرض هاتفك بشكل مباشر لأشعة الشمس: قد يؤدي وضع الهاتف الذكي فى بعض المناطق ذات الحرارة العالية، أو بالقرب من بعض الأجهزة الأخرى التى ينتج عنها حرارة مرتفعة، أو تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، إلى ارتقاع درجة حرارته  وتلف الدوائر الكهربائية بداخله، وفي بعض الحالات زيادة درجة حرارته إلى 70 درجة مما قد يتسبب في انفجار الهاتف.

2. عدم ترك الهاتف داخل السيارة: عندما تشتد درجة الحرارة في أيام الصيف، ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، لذا توصي شركات التقنية الكبري المصنعة للهواتف الذكية تجنب وضع أجهزتها لفترات طويلة في أماكن تزيد حرارتها عن 45 درجة مئوية، والذي يتسبب في تلف مكوناتها لاسيما الشاشة.

3. عدم وضع الهاتف في جيبك: ترتفع حرارة الجسم الطبيعية مع زيادة درجة الحرارة خلال فصل الصيف، ومع تعرض الهاتف الذكي لحرارة جسمك عند وضعه في جيبك تغلق فتحات التهوية الخاصة به، يعيق عملية تبريده، وسترتفع حرارته بشكل كبير مما يؤدي إلى تسرب في البطارية مما يعرضك لخطر جسيم.

4. تجنب استخدام الهاتف: ترتفع حرارة الهاتف الذكي عند استخدامه كثيرا لاسيما عند تصفح الإنترنت من بيانات الجوال، وعند ارتفاع درجة حرارة الجو أثناء فصل الصيف، تجنب استخدامه كثير خاصة أثناء توجدك بالشارع، إذا كنت لا تتوقع استقبال مكالمات أو رسائل يمكنك اغلاقه بشكل كامل حتى تجعل هاتفك في حالة جيدة خصوصا تحت اشعة الشمس.

5. تجنب شحن الهاتف: نتيجة لنقل الطاقة الكهربائية إلى بطارية هاتفك أثناء الشحن ترتفع درجة حرارته، فعندما تزيد درجة حرارة الهاتف بسبب حرارة الجو تجنب توصيل هاتفك بالشاحن حتي يهدأ تمام، حيث فد يتضرر الهاتف والبطارية نظرا للآثار السلبية لارتفاع حرارته فوق الحد المسموح به.
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