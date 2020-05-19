كيف تحمى محرك السيارة من حر الصيف الشديد؟

تشهد مصر حاليا موجة من الحر الشديد لتعلن عن بدء ارتفاع درجة الحرارة الحقيقي فى البلاد، وذلك يؤثر بالسلب على السيارات، ولذا، يجب على مالكيها، الاهتمام بتبريدها خلال فترة الصيف كاملة.

وارتفاع درجة حرارة محرك السيارة هو مشكلة عامة تواجه الكثيرين، ومع ملاحظة ارتفاع مؤشر المحرك عليك أن تتبع أفضل الطرق لحل هذه المشكلة .

واكد خبراء السيارات ان المحرك يعمل في حالته المثالية مابين 80 ، 90 درجة مئوية بينما ترتفع درجة حرارته حتى تصل إلى 105 اما في حالة استخدام المياه العادية خاصة مع السيارات الحديثة فإنها تتبخر عند 100 درجة مما يؤثر بالسلب خلال تراكم الاملاح وتكوين الصدأ في دورة تبريد السيارة .

ومياه التبريد تعتبر الأفضل من حيث تكون مادة " إيثلين جليكول" ومواد ضد الصدأ والتآكل وذلك بالإضافة إلى تبريد المحرك بسبب فارق الغليان بينها وبين المياه العادية وذلك لحماية الأجزاء الداخلية من التآكل لما تتمتع به من لزوجة .

وخلال السطور التالية نعرض عليكم 5 خطوات لابد من مراجعتها لضمان سلامة عمر محرك السيارة

اولا : يعمل نظام التبريد في السيارة على خفض الحرارة الشديدة التي ينتجها المحرك نتيجة لعملية الاحتراق الداخلية به اللازمة لعملية الحركة، ومما يزيد من حجم المشكلة ارتفاع حرارة الأجواء وهو ما يزيد الضغط على أجزاء نظام التبريد، لذا يجب فحصها وصيانتها بصورة مستمرة، ونظام التبريد يتكون من الردياتير ومروحة التبريد والـ «ثرموستات» ومضخة المياه والخراطيم والوصلات.

ثانيا : يعتبر الفحص الدوري من أهم الإجراءات التي تحافظ على المحرك وتطيل من عمره الافتراضي، حيث يتم به مراجعة جميع أجزاء السيارة الحيوية والتأكد من سلامتها، وتغيير الأجزاء التالفة بها، وفحص الوصلات والخراطيم والزيوت والسوائل بها.

ثالثا : يعتبر زيت المحرك من أبرز وأهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف وتساعده على عمله، حيث إن الزيت يعمل على تزليج الأجزاء المعدنية داخل المحرك ويمنع احتكاكها وتآكلها، كما يقوم بخفض درجة حرارة المحرك، وكذلك تنقية الشوائب به، لذا يجب فحصه بصفة منتظمة، وتغييره في مواعيده المحددة.

رابعا : تعتبر الفلاتر من أهم العوامل التي تساعد المحرك في عمله، حيث إنها المسؤولة عن إيصال البنزين والهواء بكفاءة للمحرك من أجل عملية الاحتراق كما تعمل على تنقيتها من الشوائب، والفلاتر هي فلتر الهواء وفلتر البنزين وفلتر الزيت، لذلك عليك الحرص على تغييرها في حال انتهاء العمر الافتراضي لها أو تعرضها للانسداد.

خامسا : تجنب انخفاض مستوى الوقود عن ربع الخزان، لأن انخفاضه لتلك المرحلة يجعله يسحب الشوائب المترسبة في قاع الخزان بشكل مباشر للمحرك، مما يسبب انسداد وتلف أجزاء دورة الوقود، خاصة الرشاشات وطرمبة الوقود، ما يسبب خطرًا حقيقيًا على محرك السيارة.