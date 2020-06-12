AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوزراء اللبناني يتخذ قرارا عاجلا لدعم الليرة.. إقالة حاكم المصرف غير واردة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:20 م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، اليوم الجمعة، عن اتخاذ جلسة مجلس الوزراء اللبناني، قرارا بضخ مصرف لبنان الدولار في السوق فورا لدعم العملة الوطنية.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حب الله إنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات من مصرف لبنان في السوق والوضع ايجابي.

فيما ذكرت مصادر مطلعة لإذاعة "أو تي في"، أن إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان غير واردة وسيُبنى على الجلسة الطارئة في السراي اتخاذ القرارات المناسبة في بعبدا والأولوية هي لضخّ الدولار.

وانهى مجلس الوزراء اللبناني، اجتماعه الطارئ بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء حسان دياب، وفي حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين الذي سيحضر جزءا من الجلسة.

وكانت إذاعة "إل بي سي" اللبنانية، كشفت في وقت سابق، أن اتصالات جرت في ​الساعات​ الماضية، بشأن توجه لإقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ برغم اعتراف القوى السياسية بصعوبة هذا القرار.

ووفقا للإذاعة فإن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يرغب في إقالة سلامة، ومسؤولون داخل الحكومة لا تمانع، فيما يعارض آخرون خشية انهيار الوضع النقدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليرة اللبنانية فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي

الليرة اللبنانية تفقد أكثر من نصف قيمتها في الأسبوعين الأخيرين

النيابة اللبنانية تتهم مدير العمليات النقدية بالبنك المركزي بالتلاعب في سعر صرف الدولار

مصرف لبنان المركزي: الأنباء المتداولة حول سعر صرف الدولار غير حقيقية

لبنان.. تجدد الاحتجاجات وجلسة طارئة لـ الوزراء بسبب الأوضاع الاقتصادية.. فيديو

بدء الجلسة الطارئة لـ حكومة لبنان.. وتوجه لإقالة حاكم مصرفها

ترشيحاتنا

1740 يورو.. تعرف على سعر وماركة نظارة محمد رمضان فى أحدث ظهور

بمكياج صارخ.. ريهام سعيد تستعرض جمالها على انستجرام

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد الحسين بحضور 20 مصليا

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

أخبار الرياضة .. حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي .. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا

الثانوية العامة خط أحمر.. لا مساس بمرتبات العمال.. وبرقية للرئيس.. أبرز تصريحات رئيس البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كليب كورونا فيروس.. أغرب ما ارتدى محمد رمضان في فيديوهات الأغانى

بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا