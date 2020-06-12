شاهد.. صحة الغربية تحقق في واقعة تبديل جثتي رجل وسيدة من ضحايا "كورونا" بكفرالزيات

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته إلي الدكتور هشام شيحة مدير الطب الوقائي بالضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة تبادل جثتي رجل من إحدي قري كفرالزيات وسيدة من مدينة المحل توفيا جراء الإصابة بعدوي فيروس "كورونا المستجد" عقب تلقيهما فترة العلاج بمستشفى عزل كفر الزيات العامة .





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وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية بأهمية إحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسئولين عن اجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفين بكورونا قبل تسليمهما إلي ذويهما .





وأشار وكيل الصحة أن هناك خطأ حينما تم الانتهاء الطواقم الطبية والعلاجية من استكمال دورهم بتسليم الجثت مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات خلال تسليم جثمان الجثتين المتوفيين بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات ،حيث تم تدارك الخطأ وتسليم الجثتين لذويهم وإنهاء إجراءات الدفن.





فى المقابل أعلن أشرف محمد نجل السيدة المتوفية " ه" مصاب بعدوي "كورونا " بالمحلة أنه اكتشف تلك الواقعة أثناء مراسم الدفن بما تبين لهم أن معالم جسد المتوفية مختلفة واستغاث الكشف عن وجهها للتأكد .





كما تبين أن الجثة لرجل وبالتنسيق التواصل مع إدارة مستشفى عزل كفر الزيات وتدارك الخطأ والمعاينة الميدانية أن جثة الرجل لمتوفى بكفر الزيات .





فى المقابل كشف أحد أهالي المتوفي " محمد 72 عاما"، من كفر الزيات انهم فوجئوا أثناء خروج الجثة من التابوت، ان مواصفات الجثة مختلفة تماما عن جثة ذويهم، ومسؤولين الصحة تواصلوا معهم قبل دفن الجثة في المقابر، والرجوع مرة أخرى الى المستشفى وتسلمنا جثة ذوينا ودفنها بمقابر العائلة بميدان الششتاوي بالمحلة الكبري .