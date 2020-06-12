أبرزها إرسال المادة مرتين..حقوق حلوان توضح حالات رفض استلام أبحاث طلاب النقل

صرح مجلس كلية الحقوق بـ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق سنوات النقل بسبب مشاكل إرسال الأبحاث وعدم التأكد من إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بكل فرقة و حالات الرفض للابحاث .





انه يتم رفض الابحاث فى الحالات الاتية :





١- قيام طلاب الانتساب بارسال أبحاثهم فى الايميلات المخصصة للانتظام أو العكس





٢- قيام الطلاب بارسال أبحاثهم فى مجموعة أخرى غير المجموعة المخصصة لهم أو بعد انتهاء الوقت المحدد للارسال

٣- قيام الطلاب الباقين للإعادة بالارسال فى الايميلات المخصصة للطلاب المستجدين





٤- قيام الطالب بارسال مادة الي ايميل مادة اخرى









كما نوه المجلس انه علي جميع الطلاب التاكد من الايميلات الصحيحة قبل الارسال و بعد الارسال ايضًا التاكد من الايميلات التي نشرت من ادارة الكلية فقطة

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و يستقبل مجلس كلية الحقوق بالجامعة مشاكل طلاب فرق النقل الخاصة بالمشاريع البحثية عبر الصفحات الخاصة باتحاد طلاب الكلية على التيلجرام و الفيس بوك عبر هذه الروابط :



