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تعليم

أبرزها إرسال المادة مرتين..حقوق حلوان توضح حالات رفض استلام أبحاث طلاب النقل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:09 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرح مجلس كلية الحقوق بـ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق سنوات  النقل بسبب مشاكل إرسال الأبحاث وعدم التأكد من إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بكل فرقة و حالات الرفض للابحاث .  

انه يتم رفض الابحاث فى الحالات الاتية : 

١- قيام طلاب الانتساب بارسال أبحاثهم فى الايميلات المخصصة للانتظام أو العكس

٢- قيام الطلاب بارسال أبحاثهم فى مجموعة أخرى غير المجموعة المخصصة لهم أو بعد انتهاء الوقت المحدد للارسال
٣- قيام الطلاب الباقين للإعادة بالارسال فى الايميلات المخصصة للطلاب المستجدين

٤- قيام الطالب بارسال مادة الي ايميل مادة اخرى 


كما نوه المجلس انه علي جميع الطلاب التاكد من الايميلات الصحيحة قبل الارسال و بعد الارسال ايضًا التاكد من الايميلات التي نشرت من ادارة الكلية فقطة

و يستقبل مجلس كلية الحقوق بالجامعة مشاكل طلاب فرق النقل الخاصة بالمشاريع البحثية عبر الصفحات الخاصة باتحاد طلاب الكلية على التيلجرام  و الفيس بوك  عبر هذه الروابط : 


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