جامعة حلوان: نهتم بالكوادر البحثية سعيًا وراء تحقيق التطور

قامت جامعة حلوان بإنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع البحث العلمي باعتباره جزءا أساسيًا من الخطة الاستراتيجية القومية 2030.









وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، إن إنشاء المجمع يأتي استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيدين المحلي والعالمي.





موضحا أنه أنشئ مجمع الإبداع والبحث العلمى بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات نظرًا للدور الهام الذي يلعبه البحث العلمي، لذلك تولي الجامعة اهتمامًا كبيرا به، و بالكوادر البحثية سعيا لتحقيق التطور، في ظل توجيه الجامعة لبرامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته.





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