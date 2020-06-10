كلية طب حلوان تنظم ندوة تمهيد الطريق عبر فيديو كونفرانس

قامت وحدة الخريجين التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بـ بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان تمهيد الطريق (Pave the way) عبر الفيديو كونفرانس وذلك في إطار سلسلة الندوات التثقيفية للطلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بـ جامعة حلوان فى إطار الاهتمام ببناء الخطوة الأولي في الحياة المهنية لدي طلاب الكلية وإكسابهم الخبرات اللازمة لإعداد خريج كفء على قدر كبير من المسئولية تجاه المجتمع ،





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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الاستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب ، وريادة الأستاذ الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف الأستاذة الدكتورة نرڤانا مجدي مدير وحدة الخريجين، بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابيةHmsa





هذا وقد حاضر في الندوة الدكتور محمد سالم رئيس وحدة أورام الجهاز الهضمي بجامعة نورث كارولينا.





وحضر الندوة 100 طالب من الفرق المختلفة بالكلية.





وأستهل الجلسة الافتتاحية للندوة الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية موضحًا أنه كلما كان الهدف صريح وواضح كانت نتيجة تحقيقه سريعة وبسيطة ولابد من الجمع بين الخبرة والتفكير السليم وإدراك قيمة الوقت للوصول إلى تحقيق الهدف الذي يسعي إليه الإنسان ، حيث يحقق الإنسان غايته بالاكتشاف والتعلم.





وفي ختام كلمته وجه الشكر الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية على جهده المبذول بإنشاء وحدة الخريجين المستحدثة بالكلية و الانطلاقة الاولى كما وجه الشكر للأستاذة الدكتورة نرفانا مجدي على حسن الأداء والتنظيم للندوة ورحب بالاستاذ الدكتور محمد سالم.



