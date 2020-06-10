AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

22 يونيو.. جامعة حلوان تنظم دورات في تحليل البيانات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:41 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين . 

يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

ومن هذه الدورات دورة  للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠.

وتهدف الدورات؛ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات . 

كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز القياس والتقويم الطلابي بحلوان يقدم دورات تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس

التقويم الطلابي بجامعة حلوان ينظم دورة للتدريب على الاختبارات التحصيلية .. 8 يونيو

15 يونيو.. التقويم الطلابي بجامعة حلوان تعقد دورات للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

التقويم الطلابي بجامعة حلوان تنظم دورات في تحليل البيانات

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبة عن الاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس أون لاين

التقويم الطلابى بجامعة حلوان: دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على الاختبارات التحصيلية

ترشيحاتنا

ابتعد عن صغار العقول.. شوبير يوجه رسالة غامضة بعد تداول عقد ابنه في الأهلي

حكم صلاة الفجر قبل الشروق بربع ساعة .. هل تحسب أداء؟

نسبة التحسن به 100%.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: كل من يحتاج بلازما المتعافين يقدم تقريرا طبيا موثقا.. فيديو

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

ظهور عاصفة عملاقة على كوكب زحل.. تفاصيل

كورونا شاطر.. حسام حداد: بيصعب عليا نفسي.. والفيروس ضحك عليا وأنا اتخضيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان يقضم لسان صياد حاول استفزازه.. فيديو

للتطوع في الجيش.. شاب يخسر 113 كيلو جراماً بشكل لا يصدق.. صور

توقف عن الدايت فورًا.. حقيقة علاقة الريجيم بفيروس كورونا