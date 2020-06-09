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تعليم

تجارة حلوان ترد على استفسارات طلاب النقل بشأن مشاكل تسليم الأبحاث

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرح  عميد  كلية التجارة  بــ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل إرسال الأبحاث وعدم التأكد من إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بكل فرقة، بأنه عند حدوث أخطاء فى إرسال البحاث وإرسال رسالة فارغة يجوز إرسال البحث مرة أخرى بشرط التأكد من كل البيانات والملفات الصحيحة. 

وأشار إلى أنه فى حالة إرسال البحث وعدم وصول الرد التلقائى من الكلية بأن البحث تم إرساله، فهذا لا يدعو للذعر لأن البحث يكون وقتها قيد الإرسال . 

وأضاف أنه يجب على الطلاب قبل ارسال الابحاث التاكد من كتابة كافة البيانات الصحيحة و تحويل البحث الى ملف bdf . 

جدير بالذكر أن آخر موعد لتسليم أبحاث فرق النقل هو يوم ٢١ يونيو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات .
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