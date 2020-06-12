ارتداء الكمامة بالشوارع.. 7 نصائح من جامعة حلوان للتعايش مع كورونا

أعلنت جامعة حلوان منذ بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد الإجراءات الوقائية من الإصابة بالمرض للعاملين والطلاب من أبنائها، حفاظا على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس.
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ونعرض اليوم بعض نصائح الجامعة للتعايش مع وباء كورونا المستجد:
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١- ارتداء الكمامة بالشوارع والأسواق والمحلات التجارية ووسائل المواصلات.
٢- غسل اليدين باستمرار لمدة ٢٠ ثانية بطريقة صحيحة.
٣- تغطية الفم فى حالة السعال أو العطس.
٤- تطهير الأسطح باستخدام مواد مطهرة باستمرار.
٥- تجنب لمس الأسطح بالشوارع.
٦- تجنب لمس العينين والفم والأنف ومنطقة الوجه كاملة طوال فترة التواجد بالشوارع.
٧- تجنب مخالطة المرضى أو الأشخاص المشتبه بهم.