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تعليم

ارتداء الكمامة بالشوارع.. 7 نصائح من جامعة حلوان للتعايش مع كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان  منذ بداية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد الإجراءات الوقائية من الإصابة بالمرض للعاملين والطلاب من أبنائها، حفاظا على سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس. 

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ونعرض اليوم بعض نصائح الجامعة للتعايش مع وباء كورونا المستجد: 

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١-  ارتداء الكمامة  بالشوارع والأسواق والمحلات التجارية ووسائل المواصلات. 

٢- غسل اليدين باستمرار  لمدة ٢٠ ثانية بطريقة صحيحة. 

٣- تغطية الفم فى حالة السعال أو العطس. 

٤- تطهير الأسطح باستخدام مواد مطهرة باستمرار. 

٥- تجنب لمس الأسطح بالشوارع. 

٦- تجنب لمس العينين والفم والأنف ومنطقة الوجه كاملة طوال فترة التواجد بالشوارع.

٧- تجنب مخالطة المرضى أو الأشخاص المشتبه بهم.
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