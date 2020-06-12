مستقبل وطن بأسوان يدعم مستشفيات العزل بإدفو بأجهزة ومستلزمات طبية

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إدفو شمال أسوان بدعم مستشفيات العزل فى المركز بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .





ويأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .





واقرأ أيضًا:





ومن جانبه أكد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة خلال مشاركته فى توزيع هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية علة دعم الحزب للمجهودات الكبيرة التى يقوم بها القطاع الصحى بإدفو فى التصدي لفيروس كورونا.





وفى نفس السياق أوضح حسن الطيب أمين حزب مستقبل وطن بإدفو بأنه تم دعم مستشفيات العزل بعدد ستة أجهزة مولدات أكسجين وجهازين قياس الأكسجين وألف كمامه وألف جوانتى ومطهرات ومائه كرتونة مياه معدنية وذلك فى إطار تقديم كافة أنواع الدعم للكوادر الطبية بإدفو من أجل تقديم خدمة طبية جيدة لأهالينا.



