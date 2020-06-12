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أخبار العالم

إصابة زوجة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا.. وهذه نتيجة تحاليلها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:20 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني وزوجته
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شيماء مصطفى
أعلنت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ثبتت تحاليل أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني، إصابتها بفيروس كورونا، لكن زوجها وطفليهما كانت نتائجهما سلبية.

وقالت زيليسكا في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك": "لقد تلقيت اليوم نتائج اختبار كورونا والتي جاءت إيجابية.. أخبار غير متوقعة خاصة أنني وعائلتي ما زلنا نتبع جميع القواعد مثل ارتداء الكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وأكدت أن صحتها جيدة، ولم تدخل المستشفى، لكنها معزولة عن زوجها وأطفالها.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق إنه يرغب في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليثبت لمواطنيه أن هذه الجائحة ليس وباءً أو طاعونًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة، قال زيلينسكي: "أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس.. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا"، مضيفا: "اقترحت على فريقي أن أصاب بالفيروس، وأعزل على الفور في المكتب الرئاسي وأتجاوز الأمر بشكل طبيعي".

ولفت إلى أن هذه الرغبة جاءت بعد أن اعتقد الناس أن ذلك أمر مخيف حقًا، فيمكن أن يمرض ويشعر بالسوء. ولكنهم سيفهمون أنه ليس هناك وباء، بعد أن كان الأمر مرعبا جدا في البداية وظنهم أن الجميع سيموت.

ولكنه أشار إلى أن الفكرة لم تُنفذ، بعد أن تم التأكيد على أنها مبالغ فيها، مؤكدا أن أسرته ما كانت لتسامحه على هذه الخطوة.
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