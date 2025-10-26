قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن تقييم «توروب» مع الأهلي

توروب
توروب
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً بشأن مدرب الأهلي الجديد يس توروب.

تقيم توروب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما تقييمك لـ يس توروب مع الأهلي حتى الآن؟".

سر تغيير توروب تشكيلة الأهلي أمام إيجيل نوار

وكان قد أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن أداء النادي الأهلي أمام سان جورج كان جيدًا رغم النقص العددي، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على الفوز بـ3 أو 4 أهداف لولا حالة الطرد التي أثرت على سير اللقاء.

وأضاف أشرف عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر قناة صدى البلد: لولا الطرد، كان الأهلي ممكن يطلع فايز بسهولة 2 أو 3 أو حتى 4 أهداف.

وأشار إلى أن مباريات الأدوار الأولى في البطولات الإفريقية دائمًا ما تحمل مفاجآت، خاصة أمام فرق مثل سان جورج، معلقا: المدير الفني الجديد اتأخر في إجراء التغييرات، وحط لاعيبة في أماكن مش بتاعتهم، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يكن بسبب استهتار أو ضعف رؤية، بل نتيجة ظروف فنية داخل الفريق.

واختتم أشرف عبد الناصر: المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي إنه بيحب يعمل روتيشن وتجارب بين اللاعيبة، وده أسلوبه، بيحب يجرب ويشوف إمكانيات كل لاعب بنفسه، وده طبيعي في البداية، مع استخدام أجهزة GPS لقياس الأداء البدني للاعبين خلال التدريبات، وهي خطوة وصفها بأنها احترافية ومهمة.

