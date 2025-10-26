أحمد عبد الباسط يسأل عن توقعات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن توقعات الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونه.

التوقعات

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما هي توقعاتك للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ؟".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتتولى شبكة بي إن سبورتس نقل منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وقد حددت القناة beIN Sports HD1 لبث الكلاسيكو.

ريال ضد برشلونة

ويدخل الفريقان المواجهة وهما في قمة جدول الترتيب، إذ يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ما يجعل الكلاسيكو بمثابة مواجهة على صدارة الليجا.

المباراة المنتظرة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، فالفوز فيها يعني الانفراد بالصدارة وإرسال رسالة قوة مبكرة في سباق اللقب.

ويخوض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق برشلونة انتصارًا عريضًا على أولمبياكوس بنتيجة 6-1، فيما تجاوز ريال مدريد نظيره يوفنتوس بهدف دون رد.