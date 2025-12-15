قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
توك شو

الاتحاد الأوروبي عن تمويل أوكرانيا: سنشهد أسبوعا حاسما

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الاتحاد الأوروبي" بشأن تمويل أوكرانيا، أن أوروبا ستشهد أسبوعا حاسما.

وكشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، عن إحراز تقدما كبيرا في محادثات السلام مع أوكرانيا، عقب اجتماع مطول عقد في العاصمة الألمانية برلين وجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووفودًا من الولايات المتحدة وأوكرانيا، واستمر لأكثر من خمس ساعات.

وأوضح ويتكوف ، أن المباحثات ركزت على خطة سلام شاملة تتألف من 20 بندًا، إضافة إلى مناقشة ملفات اقتصادية وقضايا ذات صلة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستتواصل صباح اليوم التالي مع الوفد الأوكراني في برلين لاستكمال النقاشات.

كييف تدفع نحو تثبيت خطوط السيطرة

 

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تسعى إلى الحصول على دعم أميركي لتثبيت خطوط السيطرة على الجبهة كما هي حاليًا، معتبرًا هذا الخيار “الأكثر عدلاً” في المرحلة الراهنة، على أن يتم العمل لاحقًا على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار زيلينسكي، إلى أن روسيا لا تنظر بإيجابية إلى هذا المقترح، معربًا عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا داعمًا له.

ووصل الرئيس الأوكراني ، إلى برلين الأحد، بحسب ما أعلنه مستشاره ديمترو ليتفين.

مرونة أوكرانية بشأن الناتو

وقبيل انطلاق المحادثات، أبدى زيلينسكي استعداد بلاده للتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، في خطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف الأوكراني، بعدما كان هذا الهدف مدرجًا في الدستور كضمانة في مواجهة الهجمات الروسية.

وتتوافق هذه الخطوة مع أحد المطالب الروسية، رغم تمسك كييف حتى الآن بعدم التنازل عن أي من أراضيها.

واستضاف المحادثات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أدلى بتصريحات مقتضبة قبل أن يترك الوفود المعنية لاستكمال المفاوضات، في وقت يتوقع فيه وصول قادة أوروبيين آخرين إلى ألمانيا لإجراء مشاورات إضافية خلال اليوم.

