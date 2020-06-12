إنهاء أعمال المواسير بالطريق الدائري بأبشواي في الفيوم

تابع المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بالفيوم سير العمل وقرارات تطبيق الحظر بشوارع المدينة والقري، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن التصدي بكل حزم لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية ، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتابع رئيس مجلس المدينة إزالة 3 حالات بناء مخالف أرض إصلاح زراعي بالوحدة المحلية بشكشوك على إجمالي مساحة 440 م واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلي النيابة العسكرية طبقا للقانون، بإشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري ،وبرئاسة محمد موسي القائم بأعمال رئيس الوحدة وسعاد السيد سكرتيرة الوحدة ، والقوة المرافقة من مركز شرطة ابشواى.





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وحرص رئيس مركز المدينة علي متابعة إعتدال وتثبيت الأعمدة المائلة على الطرق وأعمال الصيانة الدورية للكشافات ومحولات الكهرباء والأسلاك واستبدال التالف ، بالإضافة لانتهاء أعمال المواسير بالمساقي الخاصة الصناعية بالطريق الدائري ، بالإضافة إلي أنتهاء أعمال غرف إضافية للمواسير نطاق قرية النصارية لكل العزب داخل الكتل السكنية ضمن أعمال الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020

تحت إشراف عاشور حبشي رئيس الوحدة.





وأكد "مسعود" علي متابعة أعمال إدارة الشئون الاجتماعية بالنصارية ووصول عدد 33 فيزا تكافل وعدد15 كرامه وعدد 4 قانون طفل تحت إشراف الدكتورة سمر محمد رئيسة وحدة الشئون بالنصارية ( بدون صور للأشخاص أو كشوف الأسماء )، فيما تابع أستمرار أعمال منظومة النظافة ورفع 300 طن قمامة ومخلفات من الشوارع العامة والجانبية وتكثيف أعمال النظافة بالطرق السياحية بالمدينة والقري، ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع المنزلي للقمامة بالعلوية وقري الخالدية تحت إشراف عمر إبراهيم رئيس الوحدة ، وأستكمل أعمال تصنيع الكمامات بالمواصفات المطلوبة بعد شراء الأقمشة المطابقة للمواصفات بتعاون الأهالي والجهود الذاتية ،وجار التصنيع بمشغل الوحدة المحلية ابوكساه





وشدد خلال جولة مسائية بشوارع المدينة لمتابعة التزام المحلات والمواطنين بقرارات حظر التجوال ، بالإضافة لتفقد احد سيارات الوحدة والتى كانت معطلة منذ فترة طويلة وتم إصلاحها لدخولها العمل مرة أخري لتحسين الخدمات وحفاظا على المال العام، ورافقه خلال الجولة وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري ( مسئول النوباتجية المسائية ) ، و خليفة روبي رئيس قسم الإشغالات بالوحدة.