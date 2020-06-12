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أخبار البلد

خارجية جنوب السودان تثمن الدعم المصري لــ جوبا في مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:47 م
صورة للقاء سابق جمع
صورة للقاء سابق جمع سفير مصر ووزيرة خارجية جنوب السودان
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محمد وديع
ثمنت بياتريس خميسا، وزيرة خارجية جنوب السودان، الدعم المصري المقد لبلادها لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط فى جنوب السودان، فضلًا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت الوزيرة بياتريس، مساء اليوم الجمعة، خلال لقائها بسفير مصر لدى جنوب السودان، د. محمد قدح، عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدةً حرصها على التنسيق الوثيق من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات، كما تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية. 

وأشادت الوزيرة الجنوب سودانية بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وتقدير جنوب السودان الكبير للدعم المصري المتواصل لها، كما أشادت بالتطور الذى تشهده العلاقات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأشادت وزيرة الخارجية بالجهود المصرية المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في مناطق الصراعات بالقارة الأفريقية، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

وعرض السفير د.قدح لمجمل تطورات العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا الدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في جنوب السودان، وتناول الجانبان التحدي الذي تفرضه جائحة كورونا والجهود المبذولة لمواجهتها على المستوى الإفريقي.
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