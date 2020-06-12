طبيب مقيم في روسيا: لا توجد وفيات بين الجالية المصرية بسبب كورونا

قال الدكتور ميخائيل شحاتة، طبيب مقيم في روسيا، إن الأطباء فى روسيا أطلقوا مبادرة بعنوان "الأطباء المصريين في روسيا ضد كورونا".





وأشار شحاتة في مداخلة مع برنامج "آخر الأسبوع" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد مجدى إلى أن السفارة المصرية دعمت المبادرة بشكل كبير، لإنشاء صفحة على "فيسبوك"، لتلقي كافة الأسئلة حول فيروس كورونا والإجابة عليها لمساعدة الجميع.





وأضاف ميخائيل شحاتة، أن المبادرة تهدف أيضا إلى التوعية المطلوبة بشأن كورونا، لافتا إلى أن الصفحة تتلقى عددا كبيرا من الأسئلة ويتم الإجابة عنها.

وأوضح ميخائيل شحاتة، أن الإجابة على جميع الأسئلة تتم بـ 3 لغات.





وعن عدد إصابات المصريين بفيروس كورونا فى روسيا، لفت ميخائيل إلى أن العدد غير محدد، ولكن تمت السيطرة على كافة الإصابات ولا توجد أى وفيات.