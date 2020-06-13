دفن جثة سيدة وطفلتها في حادث حريق شقة الوراق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة سيدة، وطفلة، لقيتا مصرعهما في حادث حريق شقة بالوراق.





وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بـ نشوب حريق في شقة بشارع النقطة القديمة بالوراق.





وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وتبين من الفحص نشوب حريق في شقة داخل عقار بالشارع وتمكنت ٤ سيارات إطفاء من السيطرة عليه وإخماد النيران.





وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن مصرع سيدة وطفلتها، وإصابة ٣ أطفال آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.





وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.