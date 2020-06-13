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سيارات

علشان شكلها مايضايقكش.. 5 نصائح للحفاظ على سيارتك من الخدوش

السبت 13/يونيو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

تعد الخدوش وعلامات الصدأ من أكثر الأشياء التي تزعج قائد السيارة، خاصة أنها تشوهها، ولكن هل تعلم أن تنظيف السيارة بشكل خاطئ؛ قد يأتي بنتيجة عكسية، ويساهم في تجريحها وترك آثار الخدوش عليها.

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أبرز النصائح للحفاظ على طلاء سيارتك وحمايتها من الخدوش لأطول فترة ممكنة، من خلال اتباع حيل ذكية وسهلة دون مجهود.

 

1- عدم ركن السيارة لأيام كثيرة تحت آشعة الشمس المباشرة.

 

2- عدم استخدام ملصقات بمساحات كبيرة و تكون بجودة سيئة لكي لا تعمل على ترك أثر غير قابل للإزالة.

 

3- تجنب تعرض جسم السيارة للبلل لفترات كثيرة لعدم تكوُّن الصدأ.

 

4- عدم استخدام ملصقات بمساحات كبيرة و تكون بجودة سيئة لكل لا تعمل على ترك أثر غير قابل للإزالة.

  

5- عند طلاء السيارة في حالة الخدوش العميقة أو الصدمات؛ يتم استخدام مواد ذات جودة سواء مواد المعالجة أو الطلاء، لعدم ترك علامات فيها تدل على أنها تعرضت للخدوش من قبل .

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