AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 ص
نجم الأكشن أرنولد
نجم الأكشن أرنولد شوارزنيجر
Advertisements
هدير علاء
رصدت عدسات المصورين، الخميس، نجم أفلام الأكشن الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبق "أرنولد شوارزنيجر" أثناء قيامه بجولة عائلية على متن الدراجات في شوارع مدينة "لوس أنجلوس".

وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد انضم إليه اثنان من أبنائه، وهما "كريستينا"، البالغة من العمر 28 عامًا، و"باتريك"، 26 عامًا.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجم الأكشن، البالغ من العمر 72 عامًا، بدأ يعتاد اصطحاب عائلته وأصدقائه خلال جولته شبه اليومية بالدراجة في شوارع "لوس أنجلوس"، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أثناء قيامه بجولة بالدراجات برفقة أبنائه منذ وصول أزمة تفشي وباء "كورونا" إلى الذروة في شهر مارس الماضي.


وانضم إليه كذلك خلال الجولة صديقه "رالف مولر"، وهو ممثل ألماني أمريكي. ونشر موقع الصحيفة مجموعة من اللقطات التي ترصد جوانبًا من هذه الجولة الرياضية، التي ظهر فيها "شوارزنيجر" بإطلالة رياضية رغم تخطيه سن السبعين.

يشار إلى أن "شوارزنيجر" لديه ابنًا آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا.

وكان "شوارزنيجر" قد أكد مؤخرًا أنه لا يطيق الانتظار حتى يصبح جدًا، وألمح إلى أن ابنته ستنجب "هذا الصيف".
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم كورونا .. لحظات رومانسية بين بن افليك وحبيبته في شوارع لوس انجلوس ..صور

تعيين أرنولد شوارزينجر مستشارا لمكافحة فيروس كورونا

ابنة ارنولد شوارزينجر حامل في طفلها الأول من كريس برات

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

ترشيحاتنا

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

10 جلسات أكسجين | الطبيب المصاب بفقدان بصره بسبب كورونا يروي تفاصيل علاجه.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لـ شريهان أثارت الجدل

بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA