بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد

رصدت عدسات المصورين، الخميس، نجم أفلام الأكشن الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبق " أرنولد شوارزنيجر " أثناء قيامه بجولة عائلية على متن الدراجات في شوارع مدينة "لوس أنجلوس".





وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد انضم إليه اثنان من أبنائه، وهما "كريستينا"، البالغة من العمر 28 عامًا، و"باتريك"، 26 عامًا.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجم الأكشن ، البالغ من العمر 72 عامًا، بدأ يعتاد اصطحاب عائلته وأصدقائه خلال جولته شبه اليومية بالدراجة في شوارع "لوس أنجلوس"، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أثناء قيامه بجولة بالدراجات برفقة أبنائه منذ وصول أزمة تفشي وباء "كورونا" إلى الذروة في شهر مارس الماضي.









وانضم إليه كذلك خلال الجولة صديقه "رالف مولر"، وهو ممثل ألماني أمريكي. ونشر موقع الصحيفة مجموعة من اللقطات التي ترصد جوانبًا من هذه الجولة الرياضية، التي ظهر فيها "شوارزنيجر" بإطلالة رياضية رغم تخطيه سن السبعين.





يشار إلى أن "شوارزنيجر" لديه ابنًا آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى ، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا.



