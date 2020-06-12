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فن

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:55 ص
ابنة ارنولد شوارزينجر
ابنة ارنولد شوارزينجر
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لـ كاثرين ابنة النجم العالمي ارنولد شوارزينجر ببطن منتفخ في شهور حملها الاخير من زوجها النجم العالمي كريس برات.

وظهرت كاثرين في الصور التي نشرتها صحفية ديلي ميل البريطانية وهي ترتدي الكمامة من اجل اتباع الاجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19.

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وتزوّجت كاثرين من الممثل الأمريكي كريس برات في حفل زفاف بسيط وسري بعيدًا عن محط أنظار وسائل الإعلام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الثنائي الشهير أرادا إقامة حفل زفاف خاص ويحضره فقط الأشخاص المقربون لهما بعيدًا عن الضجيج، بعد علاقة استمرت قرابة عام.
شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة
شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة
شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة
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