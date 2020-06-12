شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لـ كاثرين ابنة النجم العالمي ارنولد شوارزينجر ببطن منتفخ في شهور حملها الاخير من زوجها النجم العالمي كريس برات.





وظهرت كاثرين في الصور التي نشرتها صحفية ديلي ميل البريطانية وهي ترتدي الكمامة من اجل اتباع الاجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19.





اقرأ ايضا





وتزوّجت كاثرين من الممثل الأمريكي كريس برات في حفل زفاف بسيط وسري بعيدًا عن محط أنظار وسائل الإعلام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



