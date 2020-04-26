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فن

ابنة ارنولد شوارزينجر حامل في طفلها الأول من كريس برات

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:04 م
كريس برات و كاثرين
كريس برات و كاثرين شوارزينجر
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شروق ابراهيم
قال موقع ET  الأجنبي، إن كاثرين ابنة النجم العالمي ارنولد شوارزينجر حامل في طفلها الأول من زوجها الممثل الشهير كريس برات بعد مرور أقل من عام على زواجهما.

وأضاف الموقع الأجنبي أن الثنائي الشهير يعيشان سعادة كبيرة لأنهما يران أن إنجاب الأطفال شيء مهما بالنسبة لهما، لافتا إلى أن كاثرين تمكث في بيتها الآن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتزوّجت كاثرين من الممثل الأمريكي كريس برات في حفل زفاف بسيط وسري بعيدًا عن محط أنظار وسائل الإعلام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الثنائي الشهير أرادا إقامة حفل زفاف خاص ويحضره فقط الأشخاص المقربون لهما بعيدًا عن الضجيج، بعد علاقة استمرت قرابة عام.
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