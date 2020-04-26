ابنة ارنولد شوارزينجر حامل في طفلها الأول من كريس برات

قال موقع ET الأجنبي، إن كاثرين ابنة النجم العالمي ارنولد شوارزينجر حامل في طفلها الأول من زوجها الممثل الشهير كريس برات بعد مرور أقل من عام على زواجهما.







وأضاف الموقع الأجنبي أن الثنائي الشهير يعيشان سعادة كبيرة لأنهما يران أن إنجاب الأطفال شيء مهما بالنسبة لهما، لافتا إلى أن كاثرين تمكث في بيتها الآن في ظل انتشار فيروس كورونا.







وتزوّجت كاثرين من الممثل الأمريكي كريس برات في حفل زفاف بسيط وسري بعيدًا عن محط أنظار وسائل الإعلام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





