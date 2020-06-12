أغنية جديدة لزوجته.. محمد الشرنوبي يكشف عن مفاجأة في عقد قرانه

انتشر فيديو للفنان محمد الشرنوبي من حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال انغام، وهو يغني اغنية جديدة لم تطرح من قبل أثارت الجدل بين جمهوره.





ومن اجل توضيح الأمر، كتب محمد الشرنوبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عشان الناس اللي بتسأل على الاغنية اللي غنيتها في كتب الكتاب.. دي اغنية كنت عاملها مفاجأة لراندا هتنزل في خلال ايام للي عايز يسمعها".





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واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فرد من العائلة.





كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر أن يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.



