هانى حتحوت: الأهلى واثق من التجديد لـ فايلر.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، واثقة من إستمرار المدرب السويسري، رينيه فايلر، فى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، غير قلقة بشأن ملف تجديد عقد رينيه فايلر، فى ظل رغبة المدرب السويسري فى الإستمرار مع الفارس الأحمر.
وأوضح هانى حتحوت، إن الأهلى أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع فايلر ووكيله، وتم الاتفاق خلالها، على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين.
وأشار هانى حتحوت، إن إدارة الأهلى ترغب فى استمرار رينيه فايلر، لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا