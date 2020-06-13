هانى حتحوت: الأهلى واثق من التجديد لـ فايلر.. فيديو

وأوضح هانى حتحوت، إن الأهلى أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع

ووكيله، وتم الاتفاق خلالها، على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين.