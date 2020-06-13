طبيب لمكافحة العدوى بين للاعبين.. وكيل اللجنة الرياضية: عودة النشاط الرياضي حاليا صعب

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك منظومة متكاملة من العاملين في القطاع الرياضي في مصر تأثروا بأزمة فيروس كورونا، وبالتالي هناك معادلة صعبة مع عودة النشاط الرياضي في هذا التوقيت خوفا من انتشار المرض.





وأضاف "محمود حسين" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" أن هناك بعض التجارب في بعض الدول التي أوقفت بعض الأنشطة الرياضية خاصة التي تحمل المخاطر بالإصابة بفيروس كورونا خاصة الألعاب الجماعية.





وأوضح أن بعض الدول قررت استئناف الدوري ولكن الأمر صعب حاليا في مصر رغم أن ادارة الدولة الملف بشكل جيد جدا منذ بداية الازمة باحترافية غير عادية، مؤكدا أن الحكومة المصرية سابقت دول أخرى في أزمة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات لابد من اتخاذها لعودة النشاط الرياضي في مصر لعودة المنظومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك قرارات خاصة باللجنة الطبية الأولمبية بتوفير طبيب مختص لمكافحة العدوى متواجد مع اللاعبين للاطمئنان علي صحتهم ومتابعة حالاتهم.