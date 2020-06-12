وزير الإعلام: لم نعلن عن استئناف النشاط الرياضي حتى الآن .. فيديو

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اسراء صبري



وأكد



وأضاف وزير الإعلام، أن الدولة تستعد بأخذ إجراءات، وذلك حتى تكون مستعدة بخططها في حالة الفتح التدريجي للبلاد، لافتا إلى أن الدولة في حالة الفتح ستضع خطوات ومع كل خطوة سيكون هناك متابعة للوضع و إجراءات.



وتابع: فيما يخص قطاع السياحة والطيران، فسيعودان للعمل أول يوليو، ولكن بشكل تدريجي.



وأوضح أنه من المتوقع أن يحدث تأخر في في عودة قطاع الطيران، وذلك لأنة معتمد على اقتصاديات تشغيل الطيران، بالإضافة إلى احتمالية ضعف عمليات الطيران ليس في مصرفقط بل في العالم.

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام ، إن وزير الشباب والرياضة عرض خطة أمام لجنة إدارة الأزمات تضم كافة التفاصيل الخاصة بفتح النشاط الرياضي، إلا أن اللجنة اكتفت فقط بفتح النوادي لتلقي الاشتراكات ورفع كفاءة المنشأت بها، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو.وأكد أسامة هيكل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، على أن الحكومة لم تعلن عن عودة النشاط الرياضي، ولكن الأندية بدأت في التجهيز والإعداد في حالة حدوث الفتح.وأضاف وزير الإعلام، أن الدولة تستعد بأخذ إجراءات، وذلك حتى تكون مستعدة بخططها في حالة الفتح التدريجي للبلاد، لافتا إلى أن الدولة في حالة الفتح ستضع خطوات ومع كل خطوة سيكون هناك متابعة للوضع و إجراءات.وتابع: فيما يخص قطاع السياحة والطيران، فسيعودان للعمل أول يوليو، ولكن بشكل تدريجي.وأوضح أنه من المتوقع أن يحدث تأخر في في عودة قطاع الطيران، وذلك لأنة معتمد على اقتصاديات تشغيل الطيران، بالإضافة إلى احتمالية ضعف عمليات الطيران ليس في مصرفقط بل في العالم.

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