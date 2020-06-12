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أسامة هيكل: لم يحدد تاريخ لنهاية جائحة كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:42 م
الدكتور أسامة هيكل
الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة قررت استمرار الإجراءات الاحترازية لمدة 15 يوما اخرى حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدا أن اللجنة تنعقد بشكل دائم بشأن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "أسامة هيكل" خلال مداخلة في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه ليس لدينا تاريخ محدد لنهاية جائحة فيروس كورونا ونتعامل مع الأمر بشكل لحظي.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أنه بشكل شخصي ضد استخدام بعض السياسات في مواجهة فيروس كورونا ، مضيفا أنه يرفض الشائعات التي تطلق بشأن فيروس كورونا ويجب عدم الالتفات اليها.

وأشار إلى أن خسائر قطاع الطيران تصل الي نحو 2 مليار جنيه شهريا، مشيرا إلى أن كل قطاعات الدولة جاهزة للفتح ولكن ننتظر الوقت المناسب، وقطاعا السياحة والطيران سيعودان للعمل أول يوليو بشكل تدريجي.

ونوه إلى أن هناك خطة كاملة لادارة الازمة وفتح الأنشطة الرياضية، موضحا أنه تم السماح للاندية بتلقي الاشتراكات من الأعضاء بداية من 15 يونيو، ولم نعلن عن موعد استئناف النشاط الرياضي حتى الآن.

ولفت إلى أن قرار إقامة امتحانات الثانوية العامة تم حسمه في 21 يونيو وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلبة.
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