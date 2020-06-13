لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم.. تعرف عليها

أعلنت السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق ١٣-٦-٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة