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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 18 وفاة و348 إصابة بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، تسجيل 18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وفي وقت سابق، قال وزير المال الألماني، أولاف شولتز، إن "ألمانيا في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا"، محذرا أن "غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي وإجراءات الفحص والتتبع أمر ضروري".

وأضاف شولتز، قائلا: "نحن نتعايش مع الفيروس وهو ما أصفه بأنه وضع طبيعي جديد. ولن يتغير إلا عندما يكون لدينا علاجات طبية جديدة وعندما يكون لدينا لقاح طالما لم يحدث ذلك علينا تنظيم حياتنا لتجنب موجة ثانية".

وتابع شولتز، قائلا: إن "فرص تجنب موجة ثانية من الفيروس في البلاد "كبيرة جدا".

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
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