AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة بنى سويف: تعافي 22 حالة من فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:20 م
تعافى 22 حالة من
تعافى 22 حالة من فيروس كورونا
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجي، المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف ، عن تعافى 22 حالة إصابة بكورونا وخروجهم من مستشفى التأمين والواسطي، اليوم السبت.

وأشار إلى أن 19 متعافيا غادروا مستشفى التأمين، بينما خرج الـ 3 الباقين من مستشفى الواسطى المركزي، وذلك بعد خضوعهم للرعاية الطبية اللازمة والعلاج فى إطار بروتوكول وزارة الصحة، بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

اقرأ أيضا : 


من جهته، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع المصريين، وداعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق له  على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 4 حالات وخروجهم من مستشفى العزل ببني سويف

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 43 بمستشفى عزل بني سويف الجامعي

تعافي 113 من أبناء بني سويف.. المحافظ يشدد على الإجراءات الوقائية من كورونا لعبور الأزمة

خروج 6 حالات شفاء كورونا من مستشفى العزل ببني سويف

تعافي 9 حالات جديدة من مصابي كورونا بالمدينة الجامعية في بني سويف

صحة بنى سويف: تعافي 128 شخصا من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

أخواتي.. أحمد الشامي ينشر صورة نادرة لفريق واما

هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي

بعد أعمال العنف والتخريب.. سعد الحريري في جولة وسط بيروت.. صور

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد باتريس كارتيرون.. شاهد

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

أمراض شديدة.. هل ينصح بارتداء الأطفال للكمامات