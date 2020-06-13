صحة بنى سويف: تعافي 22 حالة من فيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجي، المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة ببنى سويف ، عن تعافى 22 حالة إصابة بكورونا وخروجهم من مستشفى التأمين والواسطي، اليوم السبت.

وأشار إلى أن 19 متعافيا غادروا مستشفى التأمين، بينما خرج الـ 3 الباقين من مستشفى الواسطى المركزي، وذلك بعد خضوعهم للرعاية الطبية اللازمة والعلاج فى إطار بروتوكول وزارة الصحة، بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.



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من جهته، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع المصريين، وداعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.





وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق له على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.