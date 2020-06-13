صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج 30 مصابًا تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد فى حين يتلقى باقى المصابين العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام.
وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أن الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد احتفلوا مع المرضى بفرحة خروجهم فيما عبر بعض المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج واشادوا بالخدمة الطبية المقدمة وقدّموا الشكر للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء لتضرب أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.
كما قدّم وكيل الوزارة الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.