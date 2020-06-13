صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، خروج 30 مصابًا تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد فى حين يتلقى باقى المصابين العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام.





وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أن الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد احتفلوا مع المرضى بفرحة خروجهم فيما عبر بعض المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج واشادوا بالخدمة الطبية المقدمة وقدّموا الشكر للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء لتضرب أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.



