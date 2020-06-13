AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد

السبت 13/يونيو/2020 - 05:20 م
خروج 30حالة شفاء
خروج 30حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج 30 مصابًا تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد فى حين يتلقى باقى المصابين العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أن الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد احتفلوا مع المرضى بفرحة خروجهم فيما عبر بعض المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج واشادوا بالخدمة الطبية المقدمة وقدّموا الشكر للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء لتضرب أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.

كما قدّم وكيل الوزارة الشكر لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد  مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.
صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد
صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد
صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد
صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد
صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفاء 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى تمى الأمديد في الدقهلية

بالزغاريد.. خروج 17 حالة متعافية من كورونا بالدقهلية

إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في الدقهلية

صحة الدقهلية: تحول نتائج 71 إصابة بكورونا إلى سلبية بمستشفيات العزل

شفاء ٢١ حالة مصابة بكورونا وتحول ١٨ آخرين إلى سلبى بمستشفيات العزل في الدقهلية

صحة الدقهلية: شفاء 27 حالة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لانتحار سائق الجيزة.. الاتصال الأخير من مريض كورونا: أنا تعبت خلاص

من حنين إلى شيري هانم.. مشاهير تيك توك من الكاميرا إلى السجن.. صور

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

هل ارتداء الكمامة القماش أو الطبية تحمي أكثر من كورونا .. استشاري أنف وأذن يجيب

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

أكثر المحافظات وأقلها فى الإصابة بفيروس كورونا بمصر.. أستاذ صحة عامة يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

أمراض شديدة.. هل ينصح بارتداء الأطفال للكمامات