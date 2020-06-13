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رياضة

بـ الكاجول.. أحمد حمودى يتألق في جلسة تصوير جديدة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:14 م
احمد حمودي
احمد حمودي
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محمد بدران
نشر النجم احمد حمودى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، صورا جديدة من خلال احدث جلسة تصوير له.

وظهر احمد حمودى بملابس كاجوال يرتدى تيشيرت باللون الرمادي وبنطلون جينز ونظارة شمس، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا


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