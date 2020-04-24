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رياضة

أحمد حمودي يهنئ متابعيه بمناسبة شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:18 م
احمد حمودى
احمد حمودى
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محمد بدران
هنأ احمد حمودى نجم الأهلى السابق, متابعيه، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، بمناسبة شهر رمضان.

ونشر لاعب بيراميدز الحالى صورة، وعلق عليها قائلًا: "كل عام وانتم بخير رمضان كريم علينا وعلى الأمة الاسلامية" نالت إعجاب متابعيها.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وتمسك ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


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