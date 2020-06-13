عليه إيجاد أسلوب مختلف.. نجم الزمالك السابق يعلق على تجديد عقد كارتيرون

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.









خطوه جيده جدا من نادي الزمالك بالتعاقد لموسم اخر مع كارتيرون في وجود الاستقرار الفني وده مهم جدا ولكن عليه ايجاد اسلوب مختلف في الدوري للموسم الجديد احنا نادي هجومي من الدرجه الاولي في افريقيا ممكن نسامح لقوه الفرق لكن الدوري غير⚽️