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رياضة

عليه إيجاد أسلوب مختلف.. نجم الزمالك السابق يعلق على تجديد عقد كارتيرون

السبت 13/يونيو/2020 - 05:31 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ياسمين تيسير
أعرب أحمد مجدي نجم الزمالك السابق عن سعادته بـ تجديد باتريس كارتيرون المدير الفني لـ فريق الزمالك عقده لمدة موسم جديد 

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: " خطوه جيده جدا من نادي الزمالك التعاقد لموسم اخر مع كارتيرون لوجود الاستقرار الفني وده مهم جدا ولكن عليه ايجاد اسلوب مختلف في الدوري للموسم الجديد احنا نادي هجومي من الدرجه الاولي في افريقيا ممكن نسامح لقوه الفرق لكن الدوري غير ".


وعقد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض جلسة مع المدير الفني اليوم في منزل الأول تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفني وتم توقيع العقود لمدة موسم جديد.

وشهدت الجلسة حضور كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، وأمير مرتضى المشرف على الكرة .

كان الزمالك تعاقد مع كارتيرون في شهر ديسمبر الماضي، لخلافة الصربي ميتشو، حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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