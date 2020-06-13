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رياضة

بعد تمديد تعاقده.. أرقام الفرنسي كارتيرون مع الزمالك خلال عام واحد

السبت 13/يونيو/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى حسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اليوم لمدة موسما جديدا.

ووقع كارتيرون عقد التجديد بمنزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشارع أحمد عرابى بالمهندسين بحضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي والكابتن اسماعيل يوسف والنائب أحمد مرتضى منصور عضوا المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة والكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ويحيى على وكيل المدرب الفرنسى .

وفيما يلي نرصد لكم .. ماذا قدم الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك قبل تمديد تعاقده مع الأبيض

تولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفًا للصربى ميتشو في ديسمبر 2019 نجح خلالها في التتويج ببطولتي السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة التى أقيمت بينهما على إستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

قاد كارتيرون الزمالك فى 20 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، والتى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما كان مقررًا لها شهر مايو الجارى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا .

وأشرك الفرنسى باتريس كارتيرون، 26 لاعب و يُعد محمود علاء مدافع الفريق هو أكثر مشاركة مع كارتيرون، حيث شارك معه فى 17 مباراة بمعدل 1530 دقيقة، وسجل خلالهم 4 أهداف، ويليه طارق حامد، لاعب وسط الفريق، الذى شارك فى 17 مباراة لمدة 1493 دقيقة.

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