صدى البلد يكشف تفاصيل تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى حسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اليوم لمدة موسم جديد.
ووقع كارتيرون عقد التجديد بمنزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشارع أحمد عرابى بالمهندسين بحضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي والكابتن اسماعيل يوسف والنائب أحمد مرتضى منصور عضوا المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة والكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ويحيى على وكيل المدرب الفرنسى .
وعلم صدي البلد أن أمير مرتضى منصور عقد العديد من الجلسات مع كارتيرون قبل التجديد اليوم وتم حسم العديد من البنود فى العقد الجديد وفى مقدمتها العلاقة المادية بين الطرفين فى حالة استمرار الموسم وفى حالة إلغائه وموعد بداية العقد الجديد فى تلك الحالة ونهاية العقد الحالى وفقا للقرار الذي سيصدر من قبل اتحاد الكرة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كما تطرق العقد الجديد لـ كارتيرون مع الزمالك لرصد مكافآت تحفيزية للمدير الفنى لمواصلة حصد البطولات مع القلعة البيضاء مثلما حدث فى الموسم الحالى بالتتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة و السوبر المصري على الأهلى بالإمارات فى فبراير الماضى.