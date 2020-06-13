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10 أدوية تساعد فى الوقاية من كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 07:03 م
10 أدوية تساعد فى
10 أدوية تساعد فى الوقاية من كورونا
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اسماء محمد
في ظل تخوف الجميع من الاصابة بفيروس كورونا الذى اجتاح العالم ولم يتمكن الاطباء حتى الآن من إيجاد دواء فعال ومعتمد له لجأ كثيرون لطرق الوقاية ورفع المناعة وابرزها الفيتامينات.

تلعب الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية دورا كبيرا فى حماية الانسان من الإصابة بالعديد من الأمراض وتساهم فى رفع المناعة المسئولة عن محاربة الفيروسات والميكروبات.
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قال الدكتور مروان سالم، اخصائى الصيدلة الإكلينيكة والعلاجية، يجب عدم الانجراف وراء تناول هذه الفيتامينات بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة خاصة للمرضى حتى لاتحدث أى مضاعفات.

وأضاف "مروان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أهم الفيتامينات التى تساعد فى رفع المناعة ويمكن تناولها فى صورة مكملات غذائية، هى: الزنك ، وفيتامين سى، و فيتامين E ، وفيتامين د، والتاميفلو هيدروكسي كلوركين.

هذا بالاضافة الى السيلنيوم والأوميجا٣ والأدوية عشبية مثل الايميولنت، زيثروماكس كمضاد حيوى.

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