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محافظات

والاستعداد لامتحانات الثانوية.. محافظ الوادى الجديد يبحث ملفات التقنين وتراخيص البناء

السبت 13/يونيو/2020 - 07:59 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يبحث ملفات التقنين وتراخيص البناء
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منصور ابوالعلمين
عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم السبت لقاء مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تم بحث آخر مستجدات موقف تراخيص البناء، وكلف مركزي الخارجة والداخلة سرعة الانتهاء من لجان حصر التراخيص وإعداد التقارير وعرضها في مده أقصاه 15 يوما، مع السماح لمراكز الفرافرة وباريس وبلاط الذين انتهوا من أعمال الحصر باستئناف العمل بالتراخيص السارية شريطه مطابقتها الاشتراطات البنائية القانونية.

كما بحث الزملوط أيضا آخر مستجدات ملف التقنين، حيث وجه بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت إجراءاتها، وتنفيذ حملات إزالة موثقة لكافة تعديات واضعي اليد المتقاعسين عن سداد حق الدولة.
اقرا ايضا:
بين القبول والرفض".. مبادرة لأصحاب المقاهي بتغيير الأنشطة بالوادي الجديدوتناول اللقاء أيضا استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية ، حيث أكد الزملوط علي تجهيز مقار اللجان بكافة وسائل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مشددا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من أي عدوى، موجها بتوفير طبيب بكل لجنة وسيارة إسعاف، وتخصيص لجان خاصة للمخالطين بكل مركز، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تواجد الاطقم الطبية بمقار عملها سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين منهم.

وكلف الزملوط رؤساء المراكز ونوابهم المرور المستمر علي المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحلات السوبر ماركت ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من الالتزام بتوفير الكمامات والمطهرات للمواطنين .

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