تربية عين شمس تبدأ تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه بدأ تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل، من المستوى الأولى والثانية والثالث، موضحًا أن الكلية توفر جميع سُبل المساعدة للطلاب في إرسال أبحاثهم عن طريق وحدة تكنولوجيا المعلومات ونشر كل ما هو جديد ويخص الطالب سواء عن كيفية رفع الأبحاث أو تلقي شكاوي الطلاب.





وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" إلى أنه تم تسليم أعداد كبيرة من الأبحاث الكترونيا عبر المنصة الالكترونية الخاصة برفع الأبحاث بدون أي عوائق تواجه الطلاب ووحدة تكنولوجيا المعلومات.





وأشار الدكتور ماجد إلى أن سوف تظهر نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل خلال أيام من انتهاء تسليم الابحاث منوها إذا رسب أحدهم في الأبحاث يمكن أن يقوموا بتقديم بحث آخر ولكن بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من إعلان النتيجة.





وأشار إلى أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه إلي الرسوب.







